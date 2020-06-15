Uzmanlar uyarıyor: Erkenek fayında risk arttı mı?

Bingöl'deki 5,7'lik deprem sonrası NTV yayına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Okan Tüysüz, yeni bir deprem için uyardı. Tüysüz, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 7'den büyük bir deprem olabileceğini söyledi. Uyarı sadece Yedisu ile sınırlı değil.

NTV 15.06.2020 - 09:54 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 10:09

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