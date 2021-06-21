Uzmanlardan plastik atık uyarısı: Haliç alarm veriyor

Marmara’da sadece deniz salyası sorunu değil, yoğun bir plastik kirliliği de yaşanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bir yıl boyunca İstanbul’un farklı noktalarında yaptığı inceleme Boğaz’ın plastik atıklarla dolu olduğunu gözler önüne serdi. Çalışmaya katılan çevre mühendisi Doç.Dr. Hanife Sarı Erkan, Kağıthane ve Alibeyköy derelerinin taşıdığı atıklara dikkat çekti ve ‘‘Haliç mikroplastik anlamında çok ciddi alarm veriyor. Gerekli önlemler alınmazsa denizlerimiz plastik çorbası haline gelebilir’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.06.2021 - 15:11| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 15:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.