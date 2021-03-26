Van'da kamyon kasasından 112 kaçak çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri bir kamyonu durdurdu. Aramada aracın kasasında 112 kaçak olduğu tespit edildi. Kaçakların kamyonla büyükşehire götürmek isteyen bir organizatör gözaltına alındı. Kamyondan çıkarılan 112 kaçak ise sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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DHA 26.03.2021 - 14:50| Son Güncelleme : 26.03.2021 - 15:11
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