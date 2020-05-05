Virüs avcıları NTV yayınına konuk oldu: Filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?

Corona virüs hastaları kadar onların temas ettiği kişilerin kontrolü de salgının önlenmesi açısından önemli... Bu kontrolü sağlamak amacıyla oluşturulan filyasyon ekipleri bugüne kadar hastalarla temas eden binlerce kişiyi tespit etti. Bu sayede salgının yayılma hızı önemli oranda yavaşlatılmış oldu. Sarıyer'de de İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 44 kişilik filyasyon ekibi görevde. NTV ekibinden Özgür Yılmaz virüs takibi yapan o ekiple görüştü.

NTV 05.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 11:57

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