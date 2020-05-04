Virüsten 3 bin 397 can kaybı

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son açıklanan veriler umut verdi. İyileşen sayısı, yeni vaka sayısının 3 katına çıkarken, ilk kez toplam iyileşen sayısı, mevcut hastaların sayısını geçmiş durumda. Ancak salgın son 24 saatte 61 kişinin daha vefat etmesine neden oldu.
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NTV Haber 04.05.2020 - 04:13| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 04:27
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