Virüsten 3 bin 397 can kaybı

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son açıklanan veriler umut verdi. İyileşen sayısı, yeni vaka sayısının 3 katına çıkarken, ilk kez toplam iyileşen sayısı, mevcut hastaların sayısını geçmiş durumda. Ancak salgın son 24 saatte 61 kişinin daha vefat etmesine neden oldu.

NTV Haber 04.05.2020 - 04:13 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 04:27

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