Yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, turizm haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıt Meydanında düzenlenen törende renkli görüntüler oluştu. Halk Eğitim Müdürlüğünün mehter ve halk oyunları gösterileri ilgi ile izlenirken yelkencilerin denizde yaptıkları gösteriler ve yamaç paraşütçülerinin gökyüzünde süzülmeleri kutlamalara renk kattı. Ancak tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve gösteriler devam etti.
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