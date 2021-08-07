Yangın bölgelerinde yağış devam edecek mi?

Günlerdir yangınlarla boğuşan Antalya’ya alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bir iyi haber daha geldi. Yağış yer yer etkili olmaya başladı. Yüksek nem oranı da sevindirici... Peki bu hava koşulları ne kadar etkisini hissettirecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Akdeniz’de yağışların yarın kesileceğini söyledi ve Ege’ye şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Çalışkan ‘‘Kuşadası, Marmaris, Bodrum arasında özellike saat 16 ile akşam 22 arasında rüzgarın hızın 60 km’ye kadar çıkacak. Çine, Milas ve Köyceğiz tarafında da rüzgar şiddetlenecek’’ dedi.
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NTV 07.08.2021 - 14:06| Son Güncelleme : 07.08.2021 - 14:23
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