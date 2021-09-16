Yangında yaralanan keçi 'Cici' artık bir evde yaşıyor
Antalya Manavgat’ta yaşanan orman yangınlarında yaralanan bir keçi, gönüllü bir hayvansever tarafından kurtarıldı ve tedavisi yapıldı. Gökçen Yücesoy, ‘Cici’ adını verdiği keçiyi, daha iyi bakabilmek için, İstanbul’a Cici şu anda 4 köpekle birlikte evde yaşıyor. (Haber:Emirhan Ergen Kamera:Cahit Kazan)
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NTV 16.09.2021 - 11:04| Son Güncelleme : 16.09.2021 - 11:11
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