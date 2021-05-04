Yaren leylek anne oldu: 4 yavrunun adı anketle belirlenecek

Bursa’nın Eskikaraağaç köyü 10 yıldır Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz’ın dostluğuna ev sahipliği yapıyor. Yaren leylek bu yıl anne oldu. 4 yavrusunun başında ayrılmayan Yaren leyleğe eşi de destek oluyor. Karacabey Belediyesi yavruların ismini anketle belirlemeye karar verdi.

NTV 04.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 16:47

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