Yaşlıların evde daha kaliteli zaman geçirmesi için sanal ortamda eğitim
65 yaşın üzerindekilerin evden çıkması yasak. Peki bu süreçte hem beden hem de ruh sağlıklarını nasıl koruyacaklar? 60+ Tazelenme Üniversitesi bunun için bir program başlattı. Sosyal medyadan bedensel ve fiziksel egzersiz eğitimi veriliyor. İşte ayrıntılar... (Yağız Şenkal, NTV Haber)
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24.03.2020 - 10:08| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 12:19
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