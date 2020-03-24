Yaşlıların evde daha kaliteli zaman geçirmesi için sanal ortamda eğitim

65 yaşın üzerindekilerin evden çıkması yasak. Peki bu süreçte hem beden hem de ruh sağlıklarını nasıl koruyacaklar? 60+ Tazelenme Üniversitesi bunun için bir program başlattı. Sosyal medyadan bedensel ve fiziksel egzersiz eğitimi veriliyor. İşte ayrıntılar... (Yağız Şenkal, NTV Haber)

24.03.2020 - 10:08 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 12:19

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