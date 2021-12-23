‘Yılbaşı temizliği’ operasyonu: Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Yılbaşı öncesi İstanbul’da polis uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. ‘Yılbaşı temizliği’ adı verilen ve son bir haftada gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Osman Terkan aktardı.
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