‘Yılbaşı temizliği’ operasyonu: Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul’da polis uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. ‘Yılbaşı temizliği’ adı verilen ve son bir haftada gerçekleştirilen baskınlarda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Osman Terkan aktardı.

Haberler - NTV 23.12.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 23.12.2021 - 12:01

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