Yine köpek balığı sandılar: Kafasına taşla vurup kıyıya çekildi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıyıya yaklaşan Akdeniz zarganasını, köpekbalığı sanan çok sayıda tatilci endişe içerisinde kıyıya çıktı. Elinde olta ile gelen bir kişinin ise balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tutarak kıyıya çıkardığı görüldü. Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla kişiye tepki gösterdi. Balık kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde yine Marmaris'te bir kişinın tırmıkla saldırdığı deniz canlısının Akdeniz zarganası olduğu belirlenmişti.
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