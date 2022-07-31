Yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü

İstanbul Şişli’de oturduğu evin penceresinden, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı. 4. kattaki evinin penceresinden kezzap ve çamaşır suyu döken N.G., bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi. Olay yerine gelen polisin üstüne de kaynar su döken kadın, uzun uğraşlar sonucunda gözaltına alındı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 31.07.2022 - 13:20| Son Güncelleme : 31.07.2022 - 13:32
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.