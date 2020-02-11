Zonguldak'ta veliler ve öğrenciler okulları için eylem yaptı

Zonguldak'ta yıkılıp yeniden yapılan okulda, öğrenciler yeni binaya dönemeyince, veliler soluğu çocuklarıyla bırlikte okulun önünde aldı. Pankart ve sloganlarla eylem yapan grup, Valilik binasına kadar yürüdü. Kalabalık, basın açıklaması yapıp dağıldı. O anlar böyle kaydedildi.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER