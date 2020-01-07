10 yıllık evlilik tek celsede bitti (Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya)

Oyuncu Mustafa Üstündağ, Cümbür Cemaat Aile dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.



Evliliklerinden 2013 yılında Ahmet Kaan isimli ocukları dünyaya gelen ikili, 10 yıllık evliliklerini bitirdi.



Üstündağ, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Ben ilk gördüğümde aşık oldum. Ecem'i görünce 'Allah'ım ne oluyor!' dedim. İnsan beğendiğine bakmak istiyor, bakmaya doyamıyor. Gözlerine vuruldum. Tanıdıkça da kişiliği beni etkiledi."