13 yaşındaki Broadway oyuncusu Laurel Griggs astım nedeniyle hayatını kaybetti

5 Kasım’da hayatını kaybeden 13 yaşındaki Broadway oyuncusu Laurel Griggs’in ölüm nedeni belli oldu. Çocuk oyuncunun ailesi, Griggs’in ‘astım krizi’ nedeniyle yaşama veda ettiğini açıkladı.



Griggs’in büyükbabası David B. Rivlin, astım krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Rivlin, “Dünya, herkes için mutlu bir gelecek isteyen gerçek bir prensesi kaybetti. Oyunculuk yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirmişti ve gelecek için büyük planları vardı” diye konuştu.



Amerikalı oyuncu için 7 Kasım’da New York’taki Park West Riverdale’de cenaze töreni düzenlendi.



Griggs, Broadway sahnesine ilk olarak 6 yaşındayken Scarlett Johansson ile birlikte, Kızgın Damdaki Kedi (Cat on a Hot Tin Roof) oyunuyla çıkmıştı.