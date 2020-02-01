15 milyon dolarlık gelinlik (En pahalı 3’üncü elbise)

Tasarımcı Hany El Behairy, Mısırlı zengin bir ailenin kızı için yüzlerce elmasın işlendiği bir gelinlik tasarladı. İlk defa 20 Ocak’ta Paris Moda Haftası’nda modaseverlerle buluşan gelinlik, 15 milyon dolarlık değerleriyle dikkat çekiyor.

Dünyanınen pahalı üçüncü elbisesi olan gelinliğin yapımı 800 saat sürdü. El Behairy gelinliğin fotoğraflarını Instagram hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

EN PAHALI ELBİSE 30 MİLYON DOLAR



2009 yapımı “Nightingale of Kuala Lumpur” 30 milyon dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı elbisesi olma özelliğini koruyor.



Dünyadaki ikinci en pahalı elbise ise 2013 yılında İngiliz modacı Debbie Wingham tarafından tasarlanan Abaya isimli ebise... Bu elbisenin fiyatı ise 17.7 milyon dolar.