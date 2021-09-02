3 buçuk yıl sonra cezaevinden çıkan Selim Erdoğan: İşlemediğim bir suçun cezasını çektim

Üç buçuk yıl yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından cezaevinde yatan Selim Erdoğan, geçtiğimiz yıl tahliye olmuştu.

Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu, yaşadığı zorlu süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAK

Cezaevinden çıktıktan sonra 'Ramo' adlı diziyle ekranlara geri dönen Selim Erdoğan, yeni bir sinema filmi çektiklerini söyledi.



"NECATİ ABİ ARKAMDA DURDU"

Ünlü oyuncu, "BKM'ye yaptığımız bir filmimiz var. Sağ olsun Necati abi de çok destek çıktı. Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" diye konuştu.

"BEN İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇUN CEZASINI ÇEKTİM"

"Süreç sizin için nasıl geçti?" sorusuna oyuncu, "O süreç tam olarak bitmiş değil. Dava hala devam ediyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey, önemli olan işlediğiniz bir suçun cezasını çekmek" dedi.

Selim Erdoğan sözlerine, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını çektim. Hayıflanmak yerine cebime ne koydum ona bakıyorum" şeklinde devam etti.



"TEK ACI TARAFI AİLENİZİN, SEVDİKLERİNİZİN ÜZÜLMESİ"

Oyuncu, zorlu süreçte yaşadıklarını, "Tek acı tarafı, başına gelen bir şeyden dolayı ailenizin, sevdiklerinizin üzülmesi. Rüzgar size etki ettiği kadar bana etki etmiyordur. Deniz kenarında içtiğimiz bir çayın tadını benim kadar alamıyorsunuzdur" sözleriyle anlattı.

"HER ŞEYİM VARDI, DEĞERİNİ BİLEMEDİM"

Çiçek Taksi' dizisinde canlandırdığı 'Abuzer Edalı' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ""Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" diye anlatmıştı.



"KEŞKE HİÇ İÇMESEYDİM"

Cezaevine girdiğinde kızının bir aylık olduğunu söyleyen Selim Erdoğan, "Sahip olduklarımızın değerini bilmek gerekiyor. Şükretmek çok önemli. Gençler uyuşturucudan uzak durmalı.



"Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem" sözleriyle pişmanlığını dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçmişti.



Villaya baskın yapan jandarma, yaptığı aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Operasyon kapsamında villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan gözaltına alındı.

Muğla Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Erdoğan, yasa dışı ekim ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır" dedi.