Aamir Khan Hint milliyetçilerinin hedefinde

Bollywood yıldızlarından Aamir Khan, Müslüman kimliği ve Çin'deki popülaritesi nedeniyle Hint milliyetçileri tarafından hedef tahtasına konuldu.

27.08.2020 - 17:21

Aamir Khan Hint milliyetçilerinin hedefinde

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İktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) ana örgütü olarak kabul edilen aşırı sağcı Hint milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) grubu, bu hafta yayınladığı dergide Çin'e gönderme yaparak, Aamir Khan için "Ejderhanın en sevdiği Khan" yazısını paylaştı.

Khan'ın sert ifadelerle eleştirildiği makalede, "Hindistan'ın düşmanı sayılanlarla dostluklar kurdu. Aamir, Çin Komünist Partisi sisteminin favorisi gibi görünüyor ve filmlerinin bu kadar izlenmesi, Çin devleti tarafından desteklendiğinin kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı.

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