Aamir Khan'dan görülmemiş yardım: 1 kilo unun içinde 15 bin rupi

Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'dan görülmemiş bir yardım kampanyası geldi. Hindistanlı aktör Aamir Khan hiç alışılmadık bir bağışta bulundu.



Kişi başı 1 kilogram un. Yardım sadece 1 kilogram un olduğu için pek çok insan destek almaya gelmedi.



Bu yardımı kabul eden herkes 15 bin rupi’yi un paketlerinin içinde buldu. Sosyal medyada “Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşımlar yapıldı. 15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.

Un poşetlerinin içinden çıkan paralar

AAMIR KHAN KİMDİR?



Aamir Khan, 14 Mart 1965 tarihinde Hindistan'ın Bombay şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası yapımcı ve amcası yönetmen olan Aamir Khan'ın yakın akrabaları da Hint film sektöründe yer almaktadır.



Dört kardeşinin en büyüğü kendisi olup erkek kardeşi Faisal Khan (Aktör), iki kız kardeşi Farhat ve Nikhat Khan'dır. Yeğeni Imran Khan da Hint sinemasının önde gelen aktörlerindendir.



Khan ilk okula J.B. Petit Okulu'unda başlamış sonra Bandra'da St. Anne Lisesi'nde 8. sınıfa kadar devam etmiş, 9. ve 10.sınıfı Mahim'de Bombay İskoç Okulu'unda okumuştur. Eyalet şampiyonasında tenis oynamıştır, hatta eğitim hayatından daha başarılı olmuştur.



Khan çocukluğunu babasının yapımcılığını yaptığı filmlerin başarısızlığı sebebiyle yaşadığı finansal problemler sebebiyle "zorlu bir dönem" olarak tanımlamaktadır; "günde en az 30 kez kredi ödemeleri için aranıyorduk." diyen Khan o günlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı.



On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı Shriram Lagoo tarafından bir kaç bin Rupi olarak finanse edildi.



Khan'ın ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı, sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. Bu sebeple Paranoia (Paranoya) 'nın çekimleri gizli sürdürülüyordu.



Bu film tecrübesi onu sinema kariyerinde devam etmesi için yüreklendirmişti.



Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksek okula devam etmemiş bunun yerine amcası Nasir Hussain'in iki Hint filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

AAMİR KHAN NTV'YE KONUŞTU