ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'de Wavy Navy Pooh lakabıyla bilinen Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien, yaşamını yitirdi. Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.



Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu belirlendi. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.



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