Ada Masalı'ndan Buray sürprizi

Ada Masalı yeni bölümünde seyircisini sevindirecek bir sürprizle geliyor. dizi için stüdyoya girerek dillerden düşmeyen Çift Gökkuşağı şarkısını seslendiren ünlü müzisyen Buray, dizinin yeni bölümüne konuk oluyor. Kırlangıç Adası’nda Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz’ın (Alp Navruz) otelinde sahneye çıkmak için hazırlanan Buray, romantik şarkıları ve eğlenceli sahne performansıyla ekran başındakilere keyifli bir konser atmosferi sunacak.

Buray’ın konseri öncesi yaşanan büyük kriz, Haziran ve Poyraz’ı yine zor durumda bırakacak. İkilinin bu krizi nasıl atlatacağı ise şimdiden heyecanla bekleniyor.



Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un paylaştığı Ada Masalı’nın oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.



Ada Masalı, yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Star’da!

