Adele'in yılbaşı görünümü (2020'ye 20 kilo eksik giriyor)

Şarkıcı Adele, yeni yıla yeni bir görünümle gidiyor. 31 yaşındaki Adele, Noel Baba ve Grinch ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun zamandır sahnelerden ayrı kalan Adele, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Düzenlediği yılbaşı partisinde uzun ve yırtmaçlı saten bir elbise giyen Adele, saçlarını da kalın su dalgalarıyla şekillendirerek 1940'ların Hollywood havasını yakaladı.

Adele Simon Konecki'den boşanmasından bugüne 20 kilo zayıfladı

Makyajında da bu havayı korumak için dumanlı kedi gözü makyajını tercih etti. Adele, hayranlık verici görünümünün altına, 'İkimiz de Noel'i mahvetmeye çalıştık ama sonra her ikimiz de kalpleri geri kazandık! Partime geldiğin ve bize çocuklar gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim Grinch' notunu düştü.

Animasyon filmi Grinç'in IMDb puanı 6,3

GRİNÇ / THE GRINCH (2018) FİLMİNİN KONUSU



Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sukünetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise, Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir...