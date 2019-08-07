Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i Ali Sunal, ile geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen avukat Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin Bebeğin ve Nazlı Kurbanzade'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"BEN BABA OLDUM"
Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Ben baba oldum. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım, güzel Narin’im, benim hayatım nar bebek..."
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri Narin dünyaya geldi
Yaşam
Ünlü oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal’ın bebekleri dünyaya geldi. Ünlü çift özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe Narin adını verdi.
Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i Ali Sunal, ile geçtiğimiz yıl mart ayında evlenen avukat Nazlı Kurbanzade'nin bebekleri dünyaya geldi. 2 kilo 643 gram olarak dünyaya gelen Narin Bebeğin ve Nazlı Kurbanzade'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.