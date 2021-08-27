Almanya'da fotoğraf çekimi sırasında leopar model Jessica Leidolph'u parçaladı

Almanya'da bir fotoğraf çekimi sırasında leoparın saldırısına uğrayan model Jessica Leidolph yaşam mücadelesi veriyor.



euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Gözler hayvanın bakım koşullarına da çevrildi. Alman DPA haber ajansı, leoparın 48 yaşındaki sahibi hakkında ihmal nedeniyle ağır yaralanmaya sebebiyet vermekten dolayı soruşturma açıldığını duyurdu.



Doğu Almanya'daki Nebra yakınlarında 2019 yılından bu yana iki leopar besleyen kadının 20 yıl boyunca sirklerde ve eğlence parklarında hayvan terbiyecisi olarak çalıştığı aktarıldı.



Halk sağlığı yetkilileri leoparların tutulduğu yerde incelemeler yaparak hayvanların belirlenen standartlara uygun şekilde bakılıp bakılmadığını araştırıyor.

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