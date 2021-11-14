Andie Macdowell: Hiç bu kadar güzel hissetmemiştim

Yaşlanma karşıtı ürünler ve saç boyalarıyla dolu bir dünyada Andie MacDowell, doğal güzelliğini benimsemeyi ve kadınlar için yaşlanmayı yeniden tanımlamayı seçiyor. 63 yaşında olan oyuncu, Hollywood'da bir kadın olarak 40 yaşına girmenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

"BU FARKLI BİR GÜZELLİK"



Harpersbazaar'ın haberine göre; MacDowell, verdiği bir röportajda, "40 yaşıma geldiğimde bana söylenen en çılgın şeyleri duydum" dedi. Bir gazetecinin bir keresinde ona yaşlanmanın ve ğüzelliğini kaybetmenin nasıl hissettirdiğini sorduğunu hatırladı. MacDowell, "Buna inanamadım, ona gerçekten güzelliğimi kaybediyormuş gibi hissetmediğimi söyledim, bu sadece farklı bir güzellik" dedi.

ERKEKLERE AYNI SORULAR SORULMUYOR



MacDowell "Evrim geçiriyoruz ve yaşlanıyoruz ve bu sürecin bir parçası" dedi ve genellikle erkeklere yaşlanmayla ilgili aynı sorularının sorulmadığına dikkat çekti. Amerikalı oyuncu "Yaşlanmak güzelliğinizi kaybetmek değildir" dedi.

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