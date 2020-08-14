Angelina Jolie çocuk şiddetine karşı uyardı

Hollywood yıldızı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, çocukların salgın süresince evlerinde şiddete maruz kalma risklerinin daha fazla olduğunu söyleyerek yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.



Jolie makalesinde, salgın nedeniyle okulların kapalı olmasının çocukları evde şiddete açık bir hale getirdiğini söyledi.

UZAKTAN RAPOR EDİLMESİ ZOR

Ünlü oyuncu, okullarda öğretmenlerin çocuklara uygulanan şiddeti fark edip bildirdiğini ama uzaktan eğitimle birlikte şiddetin rapor edilmesinde düşüş olduğunu belirtti.

VAKALAR İKİYE KATLADI



New York’ta temmuz ayında aile içi şiddet vakalarının ikiye katlandığını belirten Angelina Jolie, “Okullar kapalı kalırsa öğretmenlerin tacizi online olarak tespiti için desteğe ihtiyacı olabilir” dedi.

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