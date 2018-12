Angelina Jolie, The Economist dergisine makale yazdı

Hollywood’un ünlü oyuncusu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı.



Derginin 2019 Dünya sayısı için makale yazan 43 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, mülteci sorununa dair fikirlerini ortaya koydu.



Jolie, “Mülteci sorunu nasıl azaltılır” başlıklı yazısında, “Ayrıştırıcı zamanlarda yaşıyoruz. Yine de tarih bize birleşme, küresel krizlerin üstesinden gelme, amaç duyumuzu ve toplumu diğer milletlerle birlikte yenileyebilme yeteneğimizi gösteriyor. İşte bu açık toplumun en büyük gücü” ifadesine yer verdi.

The Economist dergisinin The World in 2019 başlığıyla çıkan yeni sayısı, gelecek yıl için ekonomik öngörüler içeriyor.