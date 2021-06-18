Anna Wintour'un evinin önünde eylem

Dünyanın en büyük moda dergisi Vogue'u da barındıran dergi grubu Conde Nast'te isyan çıktı. 112 yıllık tarihinde ilk kez grubun çalışanlanı eylem yaptı. Vogue dergisinin 33 yıllık yayın yönetmeni Anna Wintour'un New York'taki evinin önünde toplandılar.

"PRESTİJ KARIN DOYURMUYOR"



Ellerinde Prestij karın doyurmuyor, Adil ücret yazılı pankartlar taşıdılar. Çalışanlar, söz verilen zam, eşit ücret ve kapsayan çalışma ortamının sağlanmasını istedi. Eylem üzerine şirket çalışanlarla anlaştı. En düşük yıllık ücret 60 bin dolar olacak.



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