Bir yıl önce Manchester konserindeki patlamanın ardından dünya gündemine oturan Ariana Grande bu kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Mac Miller ile ilişkisini sonlandıran Ariana Grande’nin oyuncu Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Instagram'da 120 milyon takipçisi bulunan Grande, aşk haberlerini doğruladı. Davidson ile fotoğrafını Instagram’dan paylaşan 24 yaşındaki şarkıcı, “Hayatımdasın” yazdı. Ariana Grande’nin ilan-ı aşk pozuna yaklaşık 5 milyon beğeni geldi.
Ariana Grande, Pete Davidson ile aşkını ilan etti
Yaşam
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande sosyal medyadan aşkını ilan ederek birliktelik iddialarını doğruladı.
Bir yıl önce Manchester konserindeki patlamanın ardından dünya gündemine oturan Ariana Grande bu kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.