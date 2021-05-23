Ariana Grande'den Manchester saldırısının dördüncü yılında duygusal anma

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, bombalı Manchester saldırısının dördüncü yılında kurbanları andı.



Grammy ödüllü şarkıcının, 22 Mayıs 2017’de İngiltere’nin Manchester kentindeki konserine yapılan bombalı saldırıda 22 kişi ölmüş, 500’den fazla kişi yaralanmıştı.



Olaydan haftalar sonra Grande, saldırı kurbanları yararına bir konser düzenlemiş, konserde 13 milyon dolarlık bağış toplanmıştı.



Amerikalı şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “Her ne kadar keder her zaman mevcut olsa da ve onunla olan ilişkimiz her gün, yıl boyunca sürekli olarak gelişiyor ve farklı şekillerde kendini ifade ediyorsa da bu yıl dönümünün asla kolay olmayacağını biliyorum. Lütfen bugün sizi düşündüğümü bilin” mesajını yazdı.



Grande ayrıca, “Manchester, kalbim bugün ve daima seninle” ifadesini kullandı.