Arka Sokaklar dizisinin Volkan'ı Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy sosyal medyadan açıklama yaptı.



Aksoy, "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" ifadelerini kullandı.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?



30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Profesyonel at biniciliği eğitimi alan Aksoy, aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir.

Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.