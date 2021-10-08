Artvin'in Hopa hamsili ekmeği tescillendi

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı müracaat sonucunda 2 yıl süren incelemenin ardından hamsili ekmek için coğrafi işaretini aldı.



Hamsili ekmeğin laz böreğinin ardından bölgenin kültür mirasına kazandırılması planlanıyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Osman Akyürek, “Laz böreğinin tescilinin ardından, hamsili ekmeği de almış bulunmaktayız. Sırada bunu çeşitlendirip tatlısına varıncaya kadar damak tadına zenginlik katmak. Amacımız geçmişteki bir ürünü geleceğe taşımak ve bunu yasallaştırmak, ürün üzerinde hak iddia edebilmek ve bunun üzerinde bir standart oluşturmak” dedi.



Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü ise, "Hamsili ekmeğin ekonomiye kazandırılması anlamında önemli bir adım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız" diye konuştu.



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