Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Murat Boz ve Aslı Enver, ayrılık sonrası sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık dikkatleri üzerlerine çekti. İki gün önce de paylaşımlarıyla kafa karıştıran eski aşıklardan Enver, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.



Enver ve Boz iki gün önce de aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

"BÖYLE MUTLUYUM"



Yaşananlardan sonra Enver'den açıklama geldi. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum" dedi.

Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.