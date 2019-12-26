Ata Demirer hastalık nedeniyle gösterisini erteledi

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in, bu akşam BKM'de gerçekleşmesi planlanan "Ata Demirer Gazinosu" adlı gösterisi 13 Şubat'a ertelendi. Demirer'in "Grip bu seferlik beni yendi. Yeni yılda kavuşmak ümidiyle" notuyla duyurduğu erteleme paylaşımında şu ifadeye yer verildi:

"26 Aralık (bugün) tarihinde BKM'de gerçekleşmesi planlanan 'Ata Demirer Gazinosu', sağlık sorunum nedeniyle 13 Şubat Perşembe, saat 21.00 tarihine ertelenmiştir."

CEM YILMAZ DA ERTELEDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da 25 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştireceği gösterisinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Hastane odasından paylaştığı videoya, "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekleyen Yılmaz, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi’nde olmalıydım ama. Yine Bostancı’dayım. Oyunumuz 5 Ocak’a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklamasını yapmıştı.