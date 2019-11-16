Atatürk'e benzerlik yeni bir kazanç kapısına dönüştü

Atatürk'e benzerlik kazanç kapısı oldu.

Son 10 Kasım ve öncesindeki 29 Ekim kutlamalarında Atatürk’e benzeyen bazı kişilerin para karşılığı bayram kutlamalarına, etkinliklere hatta düğünlere katılması tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada bu durum “Ulu Önder’in aziz hatırasına saygısızlık” olarak nitelendiriliyor. Aralarında “En çok ben benziyorum” kavgası olan bu kişiler ise “Biz Ata’yı yeni nesillere anlatıyoruz” diyerek kendilerini savunuyor.

Göksel Kaya, milli bayramlarda askeri kıyafetle geçiş yapıyor.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre Atatürk’e benzerliğini kullanmakla en çok suçlanan kişilerin başında Göksal Kaya geliyor. Kendisine “Paşam” diyen insanlara elini öptürüp fotoğraf çektiren, İzmir'de frak giyerek gezen Göksel Kaya, “Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğal ne olabilir? Suiistimal ettiğim bir şey yok” diyor.

"BEN DOĞAL BENZİYORUM ONLAR MAKYAJLA"



Atatürk benzeri Nejdet Bardak, Bursa'daki bir etkinlikte mareşal üniforması ile...

Bursa’da yaşayan emekli milli eğitim müfettişi Nejdet Bardak da “Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksal Kaya’dan ise çok rahatsız oluyorum. Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor” diye konuşuyor.

İzmir Tire’den şoför Ayhan Ayber ise “Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk’e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor” iddiasında bulunuyor.

YOLDA GÖRÜP SARILIP AĞLIYORLAR

Udi Ali Ayhan-Elektrikçi Mesut Yontan

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi udi Ali Ayhan, “Yolda görünce boynuma sarılıp ağlıyorlar. Hiçbirimiz Atatürk gibi olamayız” diyor. İzmir’den elektrikçi Mesut Yontan da, “Bu benzerlikten tek kuruş elde etmedim. Halkın ilgisi güzel ama Atatürk’e kimse benzeyemez. Bu benzerliğin suiistimal edilmesine karşıyım” diye konuşuyor.

DÜNYADA DA BU BİR İŞ KOLU

Atatürk benzerleri, dünyada liderlere benzeyenlerin de kendileriyle benzer işler yaptıklarını, sözgelimi Moskova Kızıl Meydan'da Lenin ile fotoğraf çektirmenin 20 rubleden başladığını söylüyor.

İKİ LİDERİN BENZERLERİ BULUŞTU