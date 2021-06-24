Atilla Szalai kimdir? (Atilla Szalai kaç yaşında ve nerelidir?)

Atilla Szalai, 20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte’de dünyaya geldi. Futbol hayatına Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien’in altyapılarında adım atan Atilla Szalai, profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II’de başladı. Daha sonrasında Mezokövesd Zsory FC ve Apollon Limassol kadrolarında yer aldı.

Atilla Szalai, Macaristan A Milli Takımı’nda 8 maça çıkıp, Macaristan U-21 Milli Takımı’nda oynadığı 18 maçta 2 gol kaybetmiştir. Macaristan U-19 Milli Takımı’nda 13 maçta oynadı ve Macaristan U-16 Milli Takımı’nda ise 1 maçta süre aldı.



22 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri 800 bin Euro olarak gösteriliyor. Şimdilerde Fenerbahçe’de oynayan Atilla Szalai için astronomik bir transfer teklidi gelmesi durumunda, satışa sıcak bakılıyor.