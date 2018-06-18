Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz yıl Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk bebeklerini dün kucaklarına aldı.
Atakan Arslan, güzel haberi Instagram hesabıdnan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
'Avatar' lakaplı sporcu, hastane odasında çekilen fotoğrafa "Madem Babalar Günü dedi" ve "Doğum sonrası yavruyu odaya beklerken" notlarını yazdı.
Avatar Atakan baba oldu
Yaşam
Survivor ile ünlenen Star TV'nin sevilen dizisi Söz'de bir dönem Üsteğmen Zafer Yaman karakterine hayat veren Atakan Atakan Arslan baba oldu.
Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz yıl Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk bebeklerini dün kucaklarına aldı.