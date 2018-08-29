SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR Avlu sezon finali sahnesi

Birinci sezonu ile izleyicinin beğenisini kazanan Avlu, yeni sezonu ile nefes kesen hikayesine kaldığı yerden devam ediyor.



Ecem’in ölümünün ardından Deniz (Demet Evgar), kızının intikamını almak için tüm dengeleri değiştiriyor. İkinci yeni sezon tanıtımında, "Bir Kayıp; Bir İnsanı Nasıl Değiştirir?", "Avlu’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…" sözleri dikkat çekti.



Limon Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.



2. YENİ SEZON TANITIMI - İZLE