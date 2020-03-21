Babil 9. bölümüyle zirvenin sahibi oldu

Babil’in yeni bölümü, AB’de %9,63 izlenme oranı ve %18,53 izlenme payıyla, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,87 izlenme oranı ve %14,39 izlenme payıyla 100 program arasından en çok izlenen dizi oldu.



EN ZOR SINAV!



İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek. Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor.

Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor.

Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?



MERAK UYANDIRAN TANITIM



Dizinin sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise büyük merak uyandırdı. Oğlunun ameliyatı sonrası Eda ile konuşan İrfan, büyük bir itirafta bulunuyor. Para bulmak için saadet zinciri kurduğunu itiraf eden İrfan, beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. İrfan şimdi ne yapacak? İlay ise Süleyman’a artık onunla olmak istemediğini söylüyor. Süleyman şimdi ne yapacak? İrfan içinde bulunduğu durumdan kurtulabilecek mi?

BABİL 10. YENİ BÖLÜM TANITIMI

BİNLERCE YORUM ALDI



Öte yandan, ‘Babil’, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#hayatınanlamı’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor.



Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.