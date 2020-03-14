Babil, en çok izlenen dizi oldu

Babil’in yeni bölümü, AB’de %7,19 izlenme oranı ve %16,03 izlenme payıyla, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,34 izlenme oranı ve %13,47 izlenme payıyla 100 program arasından en çok izlenen dizi oldu.



'ONA BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM'



Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder.

Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?

BABİL 9. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

MERAK UYANDIRAN TANITIM



Dizinin sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise büyük merak uyandırdı. Oğlunun ameliyat sonrası uyandığını gören İrfan, sevinçten deliye döner. Oğlu iyileşince kendi ipini kendi çekeceğini söyleyen İrfan şimdi ne yapacak? Her şeyi oğlunun iyileşmesi üzerine kuran İrfan, Süleyman’dan ve içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacak?

BİNLERCE YORUM ALDI



Öte yandan, Babil, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan ‘#babademek’ etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı dizide başarılı oyuncular, Aslı Enver (Ayşe), Birce Akalay (İlay), Mesut Akusta (Süleyman), Nur Fettahoğlu (Eda) ve Ozan Güven (Egemen) başrolleri paylaşıyor.



Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı dizinin senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Babil, her cuma 20.00’de Star’da.