Babil'de tehlikeli oyun başladı (3. bölüm konusu)

Halit Ergenç’in idealist bir ekonomi profesörüİrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı; kadrosunda Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven'in yer aldığı Babil'in 3. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Böylece yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldığı dizinin yeni bölüm hikayesi de belli oldu.

EDA KARABULUTLARI FARK EDİYOR

Babil dizisinde Tehlikeli oyun başladı! Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay’la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

İRFAN'IN GİZEMİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Ayşe, Süleyman’la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan’ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe’yi kıskacına alıyor. İlay’ın hırsı ve Eda’nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.