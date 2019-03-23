Oyuncu Bade İşçil, Şebnem Günay’ın defilesinde objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Moda Tekstil ve Tasarım bölümü mezunu olduğunu söyleyen Bade İşçil, “İşimiz gereği modayı da yakından takip eden insanlarız. Ben klasik bir insanım yani bazen uçarı şeyler de beğeniyorum onları kombin yapıyorum ama çok da uçmuyorum. Yüksek bel pantolon giymem diyordum şimdi yüksek bel olmazsa giymem diyorum" dedi.

"KALP KRİZİNDEN GİDERDİM"

35 yaşındaki oyuncu "Ben moda ve tekstil tasarım mezunuyum çok isterdim bu heyecanı yaşamak ama sanırım oyunculuğu seçmeme iyi olmuş galiba kalp krizinden giderdim” diye konuştu.

İşçil, oğlu Azur’un isminin telaffuz edilemediğini belirtirken, “Neye yeteneği var?” sorusuna ise “Azur zor bir isim bana da küçükken 'Badem' diyorlardı bademi de badem ezmesini de seviyorum.



"MUTLU OLDUĞU İŞİ YAPSIN"



Ben Türkiye’de ödüller aldım ama oscarlık oynar gibi geliyor bana isterim spor yapsın neyle mutlu olmak isterse onu olsun” yanıtını verdi.