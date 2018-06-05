İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Aybüke Pusat: Tolga bana çok iyi geliyor

Söz'ün dün akşamki bölümünde Tim'in hem havadan hem denizden hem de karadan yaptığı aksiyon dolu büyük operasyon sahnesi unutulmaz anlara sahne oldu. Söz prodüksiyon ekibi ve oyuncularının haftalardır çalıştığı bu bölümde oyuncuları zorlayıcı sahneler çok ses getirdi.



Medusa operasyonu Tim tarafından etkisiz hale getirilen Derman son çare olarak Bahar’ı kaçırdı. Yavuz, Derman’ı köşeye sıkıştırdı ancak Derman Bahar’ı (Aybüke Pusat) son anda vurarak Yavuz’un boşluğundan faydalandı.



Bahar'ın vurulmasının ardından duygu dolu anlar yaşandı. Ağır yaralı olan Bahar’ın ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bahar'ın durumu yeni bölümde netlik kazanacak.

DUYGU DOLU ANLAR SÖZ'E DAMGA VURDU - İZLE