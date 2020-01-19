Ünlü model Bar Rafaeli üçüncü kez anne oldu. 34 yaşındaki İsrailli model, eşi Adi Ezra ile yaşadığı üçüncü çocuk sevincini sosyal medya hesabında paylaştı.



Hastane kıyafetleri içinde fotoğrafını paylaşan Rafaeli, “Gerçek çekici görünüm bu. 3,5 yılda 3’üncü bebek. Aile her şeydir. Hayat güzeldir” notunu yazdı.



Bar Rafaeli doğumunu bu fotoğrafla duyurdu.

Rafaeli’nin 3 yaşında Liv ve 2 yaşında Elle adında iki çocuğu daha bulunuyor. Ünlü model, üçüncü bebeğinin adını ve cinsiyetini açıklamasa da Times of Israel gazetesi, Rafaeli’nin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini yazdı.