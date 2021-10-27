Barack Obama: Michelle, Bruce Springsteen'i örnek almamı istedi

ABD eski başkanı Başkanı Barack Obama (60), eşi Michelle'in kendisine bir erkek olarak başarısızlıklarını öğrenmesi için yakın arkadaşı, şarkıcı Bruce Springsteen'i (72) örnek alması gerektiğini söylediğini açıkladı.

ZAMAN GEÇİRMEMİ TAVSİYE ETTİ



Obama, CBS kanalına verdiği röportajda, eşinin kendi hatalarını anlaması için Springsteen ile daha fazla zaman geçirmesini önerdiğini söyledi.

"BATIRDIĞINI ANLAMIYORSUN"



Eski başkan, eşinin "Springsteen, bir erkek olarak tüm hatalarını anlıyor, sen de tam olarak ne kadar her şeyi batırdığını anlamıyor gibisin" dediğini itiraf etti.

Barack Obama ile Bruce Springsteen, 2008'de sanatçının bir mitingde sahneye çıkmasıyla tanıştı. Yakın arakad şolan ikili daha sonra birlikte çeşitli podcastlere ve bir kitaba imza attı.

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