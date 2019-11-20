Barbie'den her kariyer bebeği için TEGV'e bağış

Barbie kariyer bebekleri, çocukları sevdikleri mesleklere yaklaştırırken, aynı zamanlarda eğitimlerine katkı da sağlıyor.



Prensesten cumhurbaşkanına, astronottan zooloğa tüm meslek gruplarında kızların başaramayacağı bir engel olmadığına dikkat çekmek amacıyla 60. yıla özel olarak geliştirilen Barbie kariyer koleksiyonunda astronot, pilot, atlet, gazeteci, politikacı, itfaiyeci başta olmak üzere toplam 12 tane kariyer yer alıyor.



Barbie, 15 Kasım - 31 Kasım tarihleri arasında satın alınan her Barbie kariyer bebeği ile çocukların geleceği için Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) 10 TL bağış yapacak.