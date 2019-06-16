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Başak Dizer'in Bursa'da yaşayan babası Ali Cengiz Dizer vefat etti.

Ali Cengiz Dizer'in cenazesi bugün Bursa Organize Sanayi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nilüferköy Mezarlığı'na defnedilecek

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Uzun süredir kanser tedavisi gören Ali Cengiz Dizer, son dönemde çok ağırlaşmıştı.