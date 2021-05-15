Bengü ikinci çocuğuna hamile

Üç yıl önce Selim Selimoğlu ile evlenen ve bir kızı olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı, doğacak bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

15.05.2021 - 17:23

Bengü ikinci çocuğuna hamile

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2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına aldı. 42 yaşındaki şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini sosyal medyadan verdi. 

Bayram sürprizi diyerek ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran şarkıcı, "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep, abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize" notuyla aile pozlarını paylaştı.

Fotoğrafta Bengü'nün belirginleşen karnı dikkat çekerlen, müjdeli haber paylaşımına çok sayıda ünlü isim yorum yaptı. 

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