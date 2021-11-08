Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddia edilen Morena Taraku kimdir?

10 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Berdan Mardini’nin Kosovalı şarkıcı Morena Taraku ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Peki, Morena Taraku kimdir?

MORENA TARAKU KİMDİR?



Aslen Kosovalı olan Morena Taraku, 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya geldi.



Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Taraku, 2010 yılında Miss Earth, Miss Liberty of the world ve Miss Exclisive güzellik yarışmalarına katıldı.

Taraku, daha sonra küçüklüğünden beri ilgi duyduğu müzik sektörüne adım attı. Balkan ülkelerinde büyük bir ün kazanan şarkıcı, Balkanların En İyi Pop Sanatçısı Ödülü'nü kazandı.



1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu şarkıcı, son dönemlerde yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Taraku, son olarak magazin basınında Şarkıcı Berdan Mardini ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.